كوريا تحتفظ بالمركز الأول عالميا في سرعة شبكات الجيل الخامس

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أظهر تقرير حديث أن كوريا الجنوبية لديها أكبر سرعة تنزيل للبيانات في شبكات الجيل الخامس على مستوى العالم، حيث تصل إلى أكثر من 500 ميغابت في الثانية.ووفقا للتقرير الذي تضمن أحدث بيانات وأصدرته شركة "أوكلا" لاختبار سرعة الإنترنت، بلغت سرعة تنزيل البيانات عبر شبكة الجيل الخامس في كوريا الجنوبية في المتوسط 516.15 ميغابت في الثانية خلال الربع الثالث من هذا العام، وهي الأكبر من بين 128 دولة.وبهذا احتفظت كوريا بالمركز الأول للعام الثاني على التوالي. وجاءت الإمارات العربية المتحدة في المركز الثاني بـ511.7 ميغابت في الثانية، وتلتها بلغاريا وقطر والسعودية وسنغافوره.وبلغ متوسط سرعة التنزيل لشبكات الجيل الخامس في العالم 168.27 ميغابت في الثانية، بزيادة نسبتها 1% مقارنة بالعام السابق، بينما انخفض متوسط سرعة التحميل عبر شبكات الجيل الخامس بنسبة 12% سنويا، ليصل إلى 18.71 ميغابت في الثانية.وبلغت نسبة توافر شبكات الجيل الخامس في كوريا الجنوبية، وهي نسبة تشير إلى الوقت المتصل بالشبكة، 34.5% خلال الربع الثالث من هذا العام، بانخفاض 9.3% مقارنة بالعام السابق.