الكشف عن نظام التصنيف الأخضر الكوري

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ستشكف الحكومة الكورية غدا الجمعة عن نظام التصنيف الأخضر الكوري الذي تم تعديله مؤخرا، بما في ذلك توليد الكهرباء بالطاقة النووية.وصرحت وزارة البيئة الكورية بأنها ستكشف غدا عن النظام المعدل المكون من 74 نشاطا اقتصاديا، بما في ذلك البناء الجديد والتشغيل المستمر لمحطات الطاقة النووية، والبحث والتطوير، وغيرها من المجالات ذات الصلة.وأوضحت أنها أدرجت 3 أنشطة اقتصادية لمحطات الطاقة النووية بالتوازي مع سياسات الحياد الكربوني والاستجابة لأزمة المناخ، كما تمت إضافة اللوائح ذات الصلة إلى شروط الاعتماد، بحيث يمكن تأمين مرافق التخلص من النفايات المشعة عالية المستوى بسرعة.ولكن بالنسبة لحالات البحث والتطوير والتطبيق في مجال الطاقة النووية، فقد اقتصرت على الأنشطة التي تسهم في الحد من غازات الاحتباس الحراري أو ترفع من مستويات السلامة.بالإضافة إلى ذلك، تم استبعاد المفاعلات النووية الصغيرة الخاصة بالفضاء، والتي تم الحكم عليها على أنها أقل ارتباطا بتحسين البيئة، من نظام التصنيف الأخضر.ومن المقرر أن يدخل النظام المعدل، إلى جانب إرشادات السندات الخضراء، حيز التنفيذ بدءا من الأول من يناير القادم.الجدير بالذكر أن نظام التصنيف الأخضر الجديد يضم "الأنشطة الاقتصادية الخضراء" التي تسهم في تحقيق 6 أهداف بيئية، منها الحد من غازات الاحتباس الحراري، والتكيف مع تغير المناخ، ويعد نوعا من المعايير المصممة لتحديد ما إذا كانت تقنية معينة أو نشاط صناعي محدد، صديقا للبيئة.