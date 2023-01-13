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الرياضة

كوريا تحصل على ميدالية ذهبية ثانية في دورة الألعاب الجامعية الشتوية

Write: 2023-01-18 11:45:59Update: 2023-01-18 14:15:17

كوريا تحصل على ميدالية ذهبية ثانية في دورة الألعاب الجامعية الشتوية

Photo : YONHAP News

فازت لاعبة التزلج الكورية "بارك جي او" بسباق التزلج السريع على الجليد لمسافة 1500 متر للسيدات، ضمن دورة الألعاب الجامعية الشتوية الحادية والثلاثين، حيث أضافت ميدالية ذهبية ثانية للفريق الكوري.
وقطعت اللاعبة "بارك" المسافة في دقيقتين و4 ثوانٍ و41 بالمائة من الثانية في السباق الذي أقيم اليوم الأربعاء في "ليك بلاسيد" بولاية نيويورك الأمريكية، بفارق ثانية واحدة و78 بالمائة من الثانية، مما مكنها من الفوز بميدالية ذهبية متغلبة على منافستها المجرية "يابزيك نتاليا".
وكانت اللاعبة الكورية "بارك" قد حصلت على ميدالية فضية في سباق 3 آلاف متر للسيدات أمس الثلاثاء. 
وبهذا احتلت كوريا الجنوبية المركز الخامس في دورة الألعاب الجامعية الشتوية بإحراز ميداليتين ذهبيتية وميدالية فضية وميداليتين برونزيتين بعد اليابان.
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