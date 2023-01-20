كوريا تسجل مستوى قياسيا من واردات الغاز والفحم في العام الماضي

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سجلت قيمة واردات كوريا الجنوبية من الغاز والفحم رقما قياسيا جديدا خلال العام الماضي.وأوضحت بيانات صادرة عن وزارة الصناعة والتجارة والطاقة أن قيمة الواردات من الغاز بلغت 56 مليارا و700 مليون دولار، بينما بلغت قيمة الواردات من الفحم 28 مليارا و100 مليون دولار، لتسجل أعلى مستوى من الواردات في كل منهما، منذ بدء الإحصاءات التجارية في عام 1956.وكانت أكبر الدول المصدرة للغاز إلى كوريا هي استراليا وتلتها الولايات المتحدة ثم قطر وماليزيا وعُمان، بالترتيب.كما كانت استراليا أكبر الدول المصدرة للفحم إلى كوريا، وتلتها روسيا ثم إندونسيا وكندا وجمهورية جنوب إفريقيا.وبلغت نسبة واردات الغاز الكورية من أستراليا خلال العام الماضي 27%، وواردات الفحم 44.2%.وكانت أكبر الدول المصدرة للنفط إلى كوريا في العام الماضي كل من السعودية والولايات المتحدة والكويت والإمارات بالترتيب، قد بلغت نسبة واردات النفط الكورية من السعودية 35.5%.وقالت الوزارة إن أسعار الواردات من النفط والغاز والفحم كانت مرتفعة العام الماضي مقارنة مع العام الأسبق نتيجة لمشاكل إمدادات الطاقة الدولية، بما في ذلك استمرار الحرب الروسية على أوكرانيا.ومن ناحية أخرى، تحتفظ الحكومة الكورية بأكثر من 90 مليون برميل من النفط الاحتياطي، وهي تكفي لحوالي أربعة أشهر من احتياجات البلاد.وقالت الوزارة ومؤسسة البترول الكورية إن الحكومة الكورية تحتفظ حاليا بـ96 مليونا و700 الف برميل من النفط الاحتياطي وهي كمية يمكن استهلاكها خلال فترة تبلغ 111 يوما دون الاستيراد من الخارج حسب معايير وكالة الطاقة الدولية.