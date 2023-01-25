منتخب الهوكي الكوري يتأهل للدور ربع النهائي في كأس العالم

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تقدم منتخب كوريا الجنوبية لرياضة الهوكي للرجال إلى الدور ربع النهائي في بطولة كأس العالم للاتحاد الدولي للهوكي لعام 2023.وجاء ذلك بعد أن فاز الفريق بقيادة المدرب "شين صوك كيو" بركلات الترجيح، بثلاثة أهداف مقابل اثنين، بعد تعادله مع الأرجنتين بخمسة أهداف لكل منهما، في المباراة التي أقيمت بينهما في الهند.وكان المنتخب الكوري متأخرا بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل خمسة، قبل أن يسجل "جانغ جونغ هيون" و"لي نام يونغ" هدفيْن متتاليين لتحقيق تعادل دراماتيكي.وتعد هذه هي المرة الأولى منذ 13 عاما التي يصل فيها المنتخب الكوري إلى دور الثمانية منذ احتلاله المركز السادس في بطولة كأس العالم لعام 2010.وسوف يواجه المنتخب الكوري الجنوبي نظيره الهولندي اليوم الأربعاء، ليتأهل الفائز في هذه المباراة إلى الدور قبل النهائي.