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استئناف الرحلات الجوية والبحرية في جيجو اليوم الأربعاء

Write: 2023-01-25 11:57:06

استئناف الرحلات الجوية والبحرية في جيجو اليوم الأربعاء

Photo : YONHAP News

استؤنفت الرحلات الجوية من وإلى جزيرة جيجو اليوم الأربعاء بعد تساقط ثلوج كثيفة على الجزيرة الجنوبية، مما تسبب في وقف حركة الطائرات هناك في اليوم السابق.
ووفقا لمكتب جيجو الإقليمي التابع لهيئة المطارات الكورية، استؤنفت خدمات الطيران صباح اليوم، مع عدم وجود إلغاءات حتى الساعة 7 صباحا. وأوضح المكتب أنه لا توجد عمليات إلغاء مخططة، ولكن من المتوقع حدوث بعض التأخير في الرحلات المغادرة من المطار. ومن المقرر أيضا استئناف حركة العبارات من وإلى جزيرة جيجو اليوم.
ووفقا لهيئة سلامة النقل البحري الكورية، ستستأنف تسعٌ من العبارات العشر العاملة على ثمانية طرق إلى ميناء جيجو عملياتها اليوم.
ويذكر أنه بسبب تساقط الثلوج الكثيفة والظروف الجوية القاسية، تم إلغاء جميع الرحلات الجوية البالغ عددها 476 من وإلى الجزيرة أمس الثلاثاء، مما تسبب في تقطع السبل بحوالي 40 ألف مسافر.



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