بدء العمل بقرار إلغاء إلزامية ارتداء الكمامات في الأماكن الداخلية

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بدأ اليوم الاثنين العمل بقرار إلغاء إلزامية ارتداء الكمامات في الأماكن الداخلية في كوريا الجنوبية، بعد عامين من فرض إلزامية ارتداء الأقنعة لمواجهة وباء كورونا.ووفقا للمقر المركزي لمكافحة الأمراض والسلامة، فإن ارتداء الكمامات في معظم الأماكن الداخلية صار متروكا الآن لاختيار الأفراد، بما في ذلك مراكز التسوق والمدارس وحتى حمامات السباحة ومراكز اللياقة البدنية.ومع ذلك، ستظل اللوائح سارية المفعول في الوقت الحالي للمرافق عالية الخطورة، مثل دور رعاية المسنين والمستشفيات والصيدليات ووسائل النقل العام. وسوف تكون الغرف الفردية والمساحات الخاصة داخل المستشفيات ودور رعاية المسنين خالية من إلزامية ارتداء الكمامات.ويذكر أنه تم فرض إلزامية ارتداء الكمامات في الأماكن الداخلية في كوريا منذ شهر أكتوبر من عام 2020، ومنذ ذلك الحين تم تطبيقها بالكامل، قبل أن يتم تخفيفها جزئيا برفعها في الأماكن الخارجية في سبتمبر الماضي.ونصحت السلطات الصحية الكورية بشدة بارتداء الكمامات عند الشعور بأعراض فيروس كورونا، أو لأولئك الذين يُعتقد أنهم معرضون لخطر كبير، أو بعد ملامسة مرضى، أو في أماكن داخلية عالية الكثافة، أو في المواقف التي يصيح فيها الناس أو يغنون.