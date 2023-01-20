70 % من الكوريين الجنوبيين يعتقدون أن التطوير النووي المستقل أمر ضروري

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وسط تصاعد تهديدات كوريا الشمالية النووية، اتضح أن أكثر من 7 من بين كل 10 مواطنين كوريين جنوبيين يعتقدون أن التطوير النووي المستقل لكوريا الجنوبية أمر ضروري.وطبقا لنتائج استطلاع للرأي أجرته شركة "غالوب كوريا" خلال الفترة من الثامن والعشرين من نوفمبر وحتى السادس عشر من ديسمبر من العام الماضي على ألف من المواطنين الكوريين، قال 76.6% من المشاركين في الاستطلاع إنه من الضروري أن تقوم البلاد بتطوير نووي مستقل.وأشارت نتائج الاستطلاع إلى أن 72.4% من المشاركين قيموا بشكل إيجابي قدرة كوريا الجنوبية على التطوير النووي، بينما قال 61.6% منهم إنهم لا يعرفون استراتيجية البلاد لمواجه تهديدات كوريا الشمالية النووية.وأكد 77.6% من المشاركين على أنه من المستحيل تحقيق نزع السلاح النووي من كوريا الشمالية، بينما يعتقد 78.6% منهم أن كوريا الشمالية ستقوم بإجراء تجربة نووية سابعة.وقال 51.3% من المشاركين إن الولايات المتحدة ستمارس قوة الردع النووي في حالات الطوارئ في شبه الجزيرة الكورية.وفيما يخص احتمال أن تلعب الصين دورا في نزع السلاح النووي من كوريا الشمالية وتوحيد الكوريتين، أعرب أكثر من 50% من المشاركين عن توقعات متفائلة.