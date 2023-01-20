سيول تؤكد على ضرورة اقتصار إجراءات دخول الصين على أهداف الحجر الصحي

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أكد مسؤول في وزارة الخارجية الكورية أمس الثلاثاء على ضرورة أن تقتصر إجراءات الدخول المشددة التي تفرضها الصين على القادمين من كوريا الجنوبية على أهداف الحجر الصحي.وأضاف أن القيود التي تفرضها كوريا الجنوبية على إصدار التأشيرات قصيرة الأجل للوافدين من الصين، هي إجراءات للحجر الصحي على أساس علمي وتهدف إلى حماية المواطنين الكوريين.وأضاف المسؤول أن الحكومة الكورية تتواصل مع الجانب الصيني بشأن تشديد إجراءات الحجر الصحي الصينية على القادمين من كوريا الجنوبية.وكانت سلطات الطيران الصينية قد أعلنت أن جميع القادمين من كوريا الجنوبية عبر الرحلات الجوية المباشرة بين البلدين سيخضعون لاختبارات كورونا عند وصولهم إلى المطارات الصينية بدءا من اليوم الأربعاء.وأعربت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية "ماو نينغ" أمس الثلاثاء عن أسف الحكومة الصينية لقيام كوريا الجنوبية بتمديد إجراءات الحجر الصحي للقادمين من الصين لمدة شهر واحد، ووصفت تلك الإجراءات بأنها "قيود دخول تمييزية ضد الصينيين".وأضاف أن الصين تعترض بشدة على قرار الحكومة الكورية، قائلا إن لدى الصين أسبابا لاتخاذ إجراءات مماثلة.