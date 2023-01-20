إقامة بطولة التيكوندو العالمية للشباب لعام 2024 في كوريا

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تقرر إقامة بطولة التيكوندو العالمية للشباب لعام 2024 في مدينة "تشون تشُن" الكورية الجنوبية.وتم اتخاذ هذا القرار في اجتماع عقدته اللجنة التنفيذية للاتحاد الدولي لرياضة التيكوندو في العاصمة التايلاندية "بانغكوك" أمس، حيث تم اختيار المدينة الكورية كمدينة مستضيفة لبطولة الشباب لعام 2024، بعد أن تنافست مع كل من "سراييفو" عاصمة البوسنة والهرسك، وهونغ كونغ، للحصول على حق الاستضافة.الجدير بالذكر أن الدورة الأولى من تلك البطولة العالمية كانت قد أقيمت في مدينة برشلونة الإسبانية في عام 1996، وسوف تقام في كوريا للمرة الثانية بعد أن استضافتها مدينة "سون تشون" في عام 2004.وفازت هونغ كونغ بحق استضافة بطولة "بوم سيه" العالمية للتيكوندو لعام 2024، حيث كانت قد تقدمت بطلب في هذا الشأن بمفردها. وسوف تكون هذه هي المرة الأولى التي تقام فيها بطولة "بوم سيه" في هونغ كونغ منذ انطلاقها في عام 2006.من ناحية أخرى، قرر اتحاد التيكوندو الدولي اتباع نفس القرار الذي اتخذه الاتحاد الأولمبي الدولي بشأن الموافقة على مشاركة لاعبي روسيا، التي غزت أوكرانيا، وبيلاروسيا التي تدعم روسيا، في دورة الألعاب الأولمبية لعام 2024 في باريس، وذلك كأعضاء في دولة حيادية، حيث أعرب اتحاد التيكوندو عن التأييد الشامل لموقف الاتحاد الأولمبي القائل باحترام حقوق جميع اللاعبين دون تمييز.وأضاف أنه سوف يستمر في إجراء مناقشات وتنسيق مع الاتحاد الأولمبي من أجل بناء ممر يسمح للاعبي البلدين، باعتبارهم لاعبي دولة حيادية وتحت شروط صارمة، بالمشاركة في مختلف مسابقات بطولة التيكوندو العالمية.