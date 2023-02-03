انخفاض إصابات كورونا في كوريا إلى النصف مقارنة بالأسبوع الماضي

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انخفض عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا في كوريا الجنوبية إلى مستوى نصف ما كان عليه في الأسبوع الماضي.وقالت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم الجمعة إن عدد حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا بلغ 14 ألفا و961 حالة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي عدد المصابين بالفيروس إلى 30 مليونا و228 ألفا و889 شخصا.وانخفض عدد الإصابات الجديدة بمقدار ألف و901 إصابة مقارنة باليوم الأسبق، وبمقدار 16 ألفا و750 إصابة مقارنة بالرقم المسجل ليوم الخميس من الأسبوع الماضي.وأشارت الوكالة إلى أن وضع الحجر الصحي يتمتع باستقرار رغم احتفال البلاد بعطلة رأس السنة القمرية الجديدة، ورفع إلزامية ارتداء الكمامات في الأماكن المغلقة.وبهذا تكون كوريا الجنوبية قد سجلت أقل عدد من الإصابات الجديدة على أساس أيام الخميس منذ الأول من شهر يوليو من العام الماضي.ومن بين الإصابات الجديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، تم تأكيد 28 إصابة لدى الوافدين من الخارج، بمن فيهم 11 وافدا من الصين.وانخفض عدد مرضى كورونا ذوي الحالات الخطيرة بمقدار 6 أشخاص، ليبلغ 339 شخصا.وزاد عدد الوفيات بمقدار 30 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل إجمالي عدد الوفيات إلى 33 ألفا و552 حالة وفاة حتى الآن.