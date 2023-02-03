سيول وواشنطن تؤكدان مجددا أهمية حل القضية النووية لكوريا الشمالية

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أكد وزير الخارجية الكوري الجنوبي "بارك جين" ومستشار الأمن القومي الأمريكي "جيك سوليفان" مجددا أن نزع السلاح النووي الكامل من كوريا الشمالية والقضية النووية لكوريا الشمالية تعد من أولويات البلدين لحلها.واتفق الوزير "بارك" الذي يقوم حاليا بزيارة للولايات المتحدة، مع المستشار "سوليفان" على مواصلة التعاون الوثيق بين البلدين لتحقيق ذلك الغرض. كما اتفقا على الرد الصارم على استفزازات كوريا الشمالية، بالتزامن مع بذل جهود مشتركة لقطع الأموال المستخدمة في أنشطة كوريا الشمالية الإلكترونية، واتفقا في الرأي على أهمية تشجيع المجتمع الدولي على الالتزام بقرارات مجلس الأمن الدولي، وتعزيز الجهود الرامية إلى تعريف دول العالم بالحقائق المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان في كوريا الشمالية.واتفق الجانبان أيضا على ضرورة إقتاع الصين بالقيام بدور بناء في نزع السلاح النووي من كوريا الشمالية، على اعتبار أن إحراز تقدم في نزع السلاح النووي سيكون مصلحة مشتركة لكوريا الجنوبية والولايات المتحدة والصين.وأعرب المستشار الأمريكي "سوليفان" عن ترحيبه باستراتيجية منطقة المحيطين الهندي والهادئ، التي كشفت عنها الحكومة الكورية في أواخر العام الماضي.ومن جانبه، دعا الوزير الكوري "بارك" الجانب الأمريكي إلى التعاون الوثيق لتحقيق زيارة الرئيس الكوري "يون صوك يول" للولايات المتحدة خلال هذا العام.