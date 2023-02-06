آن تشول سو ينتقد تدخل المكتب الرئاسي في سباق قيادة الحزب الحاكم

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قال النائب البرلماني "آن تشول سو"، المرشح لقيادة حزب "قوة الشعب" الحاكم، إن المكتب الرئاسي يتدخل في سباق قيادة الحزب الحاكم، وهو أمر خطير يضعف أسس الديمقراطية في كوريا وكذلك يضعف موقف الحزب.وأدلى "آن" بهذه التصريحات أمس الأحد في منشور كتبه على صفحته على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث دعا المكتب الرئاسي إلى اتخاذ إجراء قوي لمنع التقارير الإعلامية التي تفيد بأن الرئيس "يون صوك يول" يدعم مرشحا معينا، نقلا عن مسؤول كبير غير محدد في المكتب الرئاسي.وأطلق "آن" هذه الدعوة بعد أن نقلت وسائل الإعلام عن مسؤول في المكتب الرئاسي قوله إن "آن" ليس هو المرشح المفضل لدى الرئيس "يون".وفي مقابل ذلك، قال مسؤول كبير في المكتب الرئاسي للكي بي إس أمس الأحد إنه من الخطير بالنسبة لآن الاستمرار في جر الرئيس يون إلى شؤون الحزب واستخدام عبارة "مساعدي الرئيس يون الكبار".وبحسب المسؤول، فقد تعرض آن لانتقادات في المكتب الرئاسي لوصف حملته بأنها "تحالف آن مع الرئيس يون" ضد "تحالف كيم جي هيون وتشانغ جي وون".ويذكر أن كيم هو مرشح رئيسي في سباق قيادة الحزب. وقال المسؤول إن استخدام آن لتعبير "مساعدي يون" يفاقم الانقسام بين أعضاء الحزب.