يون يطلب تحذير آن تشول سو بسبب تعليقاته حول الحزب الحاكم

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قال مسؤول رئاسي إن الرئيس "يون صوك يول" دعا إلى تحذير عضو حزب قوة الشعب الحاكم "آن تشول سو"، بعدما اتهم المكتب الرئاسي بالتدخل في سباق قيادة الحزب.ونقلت وكالة يونهاب للأنباء اليوم الاثنين عن مسؤول رئاسي قوله إن يون أرسل كبير مساعديه للشؤون السياسية "لي جين بوك"، إلى رئيس حزب قوة الشعب "تشونغ جين سوك" أمس لإبداء رأيه بأنه يجب تحذير آن بشدة من جر الرئيس إلى القضايا ذات الصلة بسباق القايدة في الحزب. وقال "لي" لـ"تشونغ" إنه من غير المناسب وأيضا من الخطير أن يدير آن حملته الانتخابية "بهذه الطريقة".وفي وقت لاحق من اليوم، قال تشونغ للصحفيين إنه من غير المرغوب فيه جذب الرئيس والمكتب الرئاسي إلى قضايا الانتخابات، مما أدى فعليا إلى إصدار تحذير ضد آن. ومن جانبه، جادل آن في وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة به أمس الأحد بأن المكتب الرئاسي يتدخل في سباق قيادة الحزب الحاكم، محذرا من أن هذا أمر خطير يضعف أسس الديمقراطية والسياسة الحزبية في البلاد.وقد جاء ذلك وسط تكهنات بأن يون لديه مرشح مفضل لرئاسة الحزب، ويشتبه في أنه لا يدعم آن، الذي يُنسب إليه الفضل في فوز يون في الانتخابات الرئاسية العام الماضي من خلال دمج حزبه مع حزب قوة الشعب.