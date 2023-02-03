32 % زيادة في تكاليف الكهرباء والغاز والتدفئة في يناير

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تبين أن تكاليف الكهرباء والغاز والتدفئة في كوريا الجنوبية قد شهدت ارتفاعا بأكثر من 30% في شهر يناير الماضي، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، مسجلة بذلك أعلى مستويات الزيادة منذ شهر أبريل من عام 1988.كما شهد معدل الارتفاع في أسعار المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية في يناير أعلى مستوياته منذ عامين.ووفقا لتقرير صادر عن هيئة الإحصاءات الكورية أمس الأحد، بلغ مؤشر تكاليف الكهرباء والغاز والتدفئة 135.75 نقطة في شهر يناير الماضي، بزيادة نسبتها 31.7% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.وأشار التقرير إلى أن تكاليف الكهرباء زادت بنسبة 29.5%، مسجلة بذلك أعلى مستوياتها منذ شهر يناير من عام 1981، أما تكاليف الغاز والتدفئة فشهدت زيادة بنسبة 36.2% و34% على التوالي في يناير.وقال التقرير إن اتجاه ارتفاع أسعار المستهلكين بدأ يتراجع بعد أن وصل معدل الارتفاع إلى ذروته بـ6.3% في شهر يوليو من العام الماضي، لكن المؤشر الإدراكي لأسعار المواد الغذائية يظل مرتفعا.