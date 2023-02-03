إصابات كورونا الجديدة في كوريا تستقر عند مستوى أقل من 20 ألفا

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قالت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم الأربعاء إن عدد حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا بلغ 17 ألفا و934 حالة خلال الـ24 ساعة الماضية، منها 38 حالة تم تأكيدها لدى الوافدين من الخارج.وانخفض عدد الإصابات الجديدة بمقدار ألفين و480 إصابة مقارنة بالرقم المسجل ليوم الثلاثاء من الأسبوع الماضي، وذلك على الرغم من رفع إلزامية ارتداء الكمامات في الأماكن الداخلية، ما عدا المواصلات العامة والمستشفيات.وبلغ المتوسط اليومي لعدد مرضى كورونا ذوي الحالات الخطيرة 312 شخصا خلال فترة أسبوع حتى أمس، بانخفاض مقداره 109 أشخاص مقارنة بالأسبوع الأسبق.وزاد عدد الوفيات بمقدار 22 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 33 ألفا و646 حالة وفاة حتى الآن.