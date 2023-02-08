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الكوريتان

كوريا الشمالية تكشف عن هيئة عامة جديدة لتطوير الصواريخ

Write: 2023-02-08 11:59:19

أنشأت كوريا الشمالية هيئة عامة جديدة مسؤولة عن تطوير الصواريخ.
ونشرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية التي تديرها الدولة صورا أمس الثلاثاء للزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" خلال ترؤسه اجتماعا للجنة العسكرية المركزية لحزب العمال الحاكم أول من أمس الاثنين.
وكشفت الصور عن علم جديد للهيئة العامة للصواريخ، يُظهر رسما للصاروخ "هواصونغ 17" الباليستي العابر للقارات، وهو يحلق فوق الأرض، وهو أول ظهور لهذه الهيئة في وسائل الإعلام الحكومية. وشوهد العلم الجديد مع أعلام الهيئات العامة الأخرى وحزب العمال.
وعلى الرغم من وجود تكهنات بأن كوريا الشمالية قد أنشأت الهيئة العامة للصواريخ من خلال توسيع وزارة صناعة الصواريخ الحالية، إلا أن سلطات المخابرات في كوريا الجنوبية تفترض أنها منظمة حديثة الإنشاء.




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