الحساب الجاري الكوري يتحول إلى فائض في ديسمبر

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تحول الحساب الجاري لكوريا الجنوبية في ديسمبر إلى فائض بعدما كان في حالة العجز في الشهر الأسبق، لكن الفائض انخفض بشكل حاد مقارنة بما كان عليه في نفس الفترة من عن عام 2021.ووفقا لبيانات أولية صادرة عن البنك المركزي الكوري اليوم الأربعاء، سجل ميزان الحساب الجاري فائضا قدره ملياران و680 مليون دولار أمريكي في ديسمبر. ويمثل الرقم تحولا من عجز قدره 620 مليون دولار في شهر نوفمبر، وذلك بفضل زيادة دخل توزيعات الأرباح، لكنه يمثل أيضا انخفاضا حادا مقارنة بفائض قدره ستة مليارات و370 مليون دولار تم تسجيله في نفس الشهر من العام الأسبق.وسجل ميزان السلع عجزا بلغ 480 مليون دولار في ديسمبر، وهو عجز للشهر الثالث على التوالي، كما سجل ميزان الخدمات أيضا عجزا بمقدار مليار و390 مليون دولار، ليتوسع العجز بمقدار 630 مليون دولار مقارنة بما كان عليه قبل عام.وبالنسبة لعام 2022 بأكمله، بلغ فائض الحساب الجاري الكوري 29 مليارا و830 مليون دولار، أي حوالي ثلث الرقم المسجل في عام 2021.