بلدية سيول تدرس رفع أجرة مترو الأنفاق والحافلات

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تدرس حكومة بلدية سيول رفع أجرة مترو الأنفاق والحافلات بمقدار يتراوح بين 300 وون و400 وون، وتطبيق نظام الأجرة حسب المسافة على الحافلات.جاء ذلك في تقرير قدمته بلدية سيول لبرلمان المدينة أول من أمس الاثنين بشأن الآراء حول خطتها لإجراء تعديل على أجرة المواصلات العامة، والتي كانت البلدية قد جمعتها في وقت سابق.وأشار التقرير إلى أنه سيتم رفع الأجرة الأساسية لمترو الأنفاق بمقدار 300 وون أو 400 وون، وإضافة المزيد من الرسوم بعد مسافة معينة بنسبة 50%.كما أشار التقرير إلى أن بلدية سيول تدرس ورفع الأجرة الأساسية للحافلات بمقدار 300 وون أو 400 وون من الأجرة الثابتة الحالية البالغة 1200 وون، وتطبيق نظام الأجرة حسب المسافة على الحافلات.وإذا تمت الموافقة على هذه الخطة ستكون هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها إجراء تعديل على نظام أجرة المواصلات العامة منذ شهر يونيو من عام 2015.وقالت بلدية سيول إن المتوسط السنوي لحجم العجز المالي لمترو الأنفاق بلغ 920 مليار وون، والحافلات 540 مليار وون، خلال السنوات الخمس الماضية.