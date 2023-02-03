عدد ضحايا زلزال تركيا وسوريا يقترب من 12 ألفا

Photo : YONHAP News

ارتفع عدد ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب سوريا وجنوب شرق تركيا إلى ما يقرب من 12 ألف شخص.وقال الرئيس التركي "رجب طيب أردوغان" في أثناء زيارته إلى مدينة "كهرمان ماراس"، المتضررة بشدة، أمس الأربعاء، إن عدد القتلى تجاوز 9 آلاف، كما أصيب حوالي 53 ألفا.ووفقا لوسائل الإعلام السورية الرسمية وخدمة الإنقاذ هناك، تجاوز عدد القتلى في البلاد بسبب الزلزال المدمر 2600 شخص.وقالت وسائل إعلام أجنبية إن إجمالي عدد القتلى في البلدين ارتفع إلى أكثر من 11 ألفا و600 قتيل، وأشارت وكالة "فرانس برس" إلى أن الزلزال الأخير هو الثامن من حيث عدد القتلى في القرن الحادي والعشرين، بعد زلزال عام 2011 في اليابان الذي أودى بحياة حوالي 20 ألفا.وكانت منظمة الصحة العالمية قد توقعت في وقت سابق أن تبلغ حصيلة ضحايا الزلزال التركي السوري أكثر من 20 ألفا.