الولايات المتحدة تراقب الأعمال الاستفزازية لكوريا الشمالية

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أكدت وزارة الدفاع الأمريكية فعالية الردع، وسط الزيادة الأخيرة في "الأنشطة المزعزعة للاستقرار" من قبل كوريا الشمالية والتي تواصل واشنطن مراقبتها عن كثب.وأدلى المتحدث باسم البنتاغون الجنرال "بات رايدر" بهذه التصريحات في مؤتمر صحفي أمس الخميس، بعد ساعات من إطلاق كوريا الشمالية صاروخا باليستيا عابرا للقارات.وقال "رايدر" إن الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية واليابان ستعمل معا لضمان الاستقرار والأمن، من خلال مواجهة تصرفات كوريا الشمالية التي تصعد التوتر في المنطقة.وردا على سؤال حول علاقة الإطلاق الأخير بالتدريبات العسكرية المشتركة بين سيول وواشنطن، قال المتحدث إن التدريبات ذات طبيعة دفاعية وتهدف إلى ردع العدوان.وأضاف أن ردود فعل كوريا الشمالية على هذه الأنواع من التدريبات ليست مناسبة، كما تؤدي إلى زعزعة الاستقرار والتوتر، وأكد على أهمية فهم أن الردع مستمر في تحقيق نتيجته.