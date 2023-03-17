انطلاق تدريبات مشتركة على هبوط برمائي بين كوريا والولايات المتحدة

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انطلقت مناورات برمائية مشتركة ضخمة تشارك فيها القوات البحرية من كوريا الجنوبية والولايات المتحدة، وسط سلسلة من عمليات إطلاق الصواريخ من قبل كوريا الشمالية.ووفقا للجيش الكوري الجنوبي، بدأت تدريبات "سانغ يونغ" 2023 في مدينة "بوهانغ" بمقاطعة شمال "كيونغ سانغ"، اليوم الاثنين، وسوف تستمر حتى يوم 3 أبريل، وهي المرة الأولى التي تعقد فيها هذه التدريبات منذ خمس سنوات، مع توسيع نطاق الوحدات المشاركة من ألوية إلى فرق.وتعتبر تدريبات "سانغ يونغ" جزءا من التدريبات الربيعية المشتركة الجارية حاليا بين البلدين "فريدوم شيلد"، والتي تشمل مناورات في الهواء الطلق وجلسات تدريب ميدانية. وتشارك أكثر من 30 سفينة في تدريبات "سانغ يونغ"، بما في ذلك "يو إس إس ماكين آيلاند"، وسفينة هجومية برمائية أمريكية من طراز "واسب"، وسفينة الهجوم البرمائية الكورية الجنوبية "دوكدو".كما تم حشد حوالي 70 طائرة، بما في ذلك طائرات مقاتلة من طراز "إف 35 بي" التي يمكنها التهرب من الرادار، وطائرات هليكوبتر هجومية من طراز "أباتشي 64 إيه إتش"، بالإضافة إلى 50 مركبة هجومية برمائية.