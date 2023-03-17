كوريا الشمالية تدين مناقشات الأمم المتحدة حول انتهاكاتها لحقوق الإنسان

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أصدرت السلطات الكورية الشمالية 3 بيانات متتالية أدانت فيها بشدة مناقشة الولايات المتحدة والأمم المتحدة في اجتماع لمجلس الأمن مؤخرا، انتهاكات حقوق الإنسان في كوريا الشمالية.وقال تقرير نشرته وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية أمس الأحد إن البعثة الكورية الشمالية في الأمم المتحدة قالت في بيان لها أمس إن حملة الضغط ذات الصلة بحقوق الإنسان التي تشنها الولايات المتحدة، تعتبر بمثابة انتهاك صارخ، وتحد خطير لكرامة وسيادة كوريا الشمالية، مؤكدة على أنها تدينها وترفضها بحزم.وطالبت البعثة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بأن ترفض رفضا قاطعا التسييس والتمييز والانتقائية لقضية حقوق الإنسان، وكذلك رفع أصواتها للمطالبة بالعدالة ضد الغلظة والتعسف التي ترتكبها الولايات المتحدة وأتباعها بذريعة حقوق الإنسان.وشددت البعثة الكورية الشمالية على أن بيونغ يانغ سوف تتصدى بأقوى الوسائل لحملة حقوق الإنسان غير القانونية التي تشنها الولايات المتحدة وأتباعها.وفي بيان آخر، أدانت نائبة وزير الخارجية الكورية الشمالية لشؤون المنظمات الدولية "كيم سون كيونغ" تصرفات الأمين العام للأمم المتحدة "أنطونيو غوتيريس"، ووصفتها بأنها "تضيف زيتا على نار مشتعلة"، بدلا من تهدئة التوتر في شبه الجزيرة الكورية.وكانت الولايات المتحدة قد عقدت اجتماعا غير رسمي لمجلس الأمن يوم الجمعة الماضي لمناقشة انتهاكات حقوق الإنسان في كوريا الشمالية.