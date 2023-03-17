القوات البحرية الكورية تجري مناورات ضخمة بمناسبة يوم حماية البحر الغربي

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تجري القوات البحرية الكورية الجنوبية مناورات عسكرية ضخمة في جميع المياه المحيطة بكوريا بمناسبة يوم حماية البحر الغربي.وصرحت القوات البحرية بأنها تجري هذه المناورات بدءا من اليوم الذي يصادف اليوم الثامن لحماية بحر الغرب، وحتى يوم الرابع والعشرين من هذا الشهر.وتشارك في هذه المناورات حوالي 20 سفينة حربية بما في ذلك السفينة "اول جي مون دوك" التي تزن 3 آلاف و200 طن، والناقلة "دوكدو" الضخمة التي تزن 14 ألفا و500 طن، إلى جانب عدد من مروحيات العمليات البحرية وطائرات الدوريات البحرية.وفي المياه الشرقية والغربية، سيجري الأسطولان الأول والثاني، التابعان للقوات البحرية، تدريبات على الاستجابة للاستفزازات والحروب المضادة للغواصات، إلى جانب تدريبات بالذخيرة الحية المضادة للسفن والطائرات.أما في المياه الجنوبية فيجري الأسطول الثالث تدريبات على منع تسلل العدو من خلف الخطوط، وحماية الموانئ الرئيسية.وصرح قائد الأسطول الثاني "آن سانغ مين"، الذي يشرف على هذه المناورات، بأن خطط المناورات تتضمن الاستعداد التام لمعركة حاسمة نموذجية، مع تذكر التضحيات النبيلة بأرواح 55 من الجنود دفاعا عن البحر الغربي.