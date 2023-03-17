عدد مرات مشاهدة مقطع الفيديو للفنانة جيني يتجاوز 900 مليون

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صرحت شركة "واي جي إنترتينمنت" التي تنتمي إليها فرقة "بلاك بينك"، بأن عدد مرّات مشاهدة مقطع الفيديو الموسيقي لأغنية "سولو" التي أطلقتها الفنانة "جيني" التابعة للفرقة قد تجاوز 900 مليون مرة.يشار إلى أن مقطع الفيديو تم الكشف عنه في شهر نوفمبر من عام 2018، وبعد مرور حوالي 4 أعوام و4 أشهر، تجاوز عدد مرات مشاهدته 900 مليون مرة اليوم.وققالت الشركة إن هذا الرقم هو أعلى مستوى تسجله فنانة كي بوب.وقد اكتسبت أغنية "سولو" شهرة بسبب ألحانها البسيطة وكلماتها الصادقة التي تعبر عن مشاعر الثقة في النفس وعدم الغرق في الحزن بعد الانفصال عن الحبيب.وبهذا أصبح لدى بلاك بينك 7 مقاطع فيديو موسيقية يتجاوز عدد مرات مشاهدتها 900 مليون مرة على يوتيوب، بما في ذلك فيديو أغنية "طودوطودو" الذي سجل ملياري مرة مشاهدة.ومن المتوقع أن تشارك فرقة بلاك بينك ضمن الفنانين الرئيسيين في المهرجانات الموسيقية الخارجية الكبرى بما في ذلك "مهرجان كوتشيلا فاللي للموسيقى والفنون" في الولايات المتحدة الشهر القادم و"مهرجان هايد بارك البريطاني الصيفي" في المملكة المتحدة في شهر يوليو القادم.