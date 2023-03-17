البنتاغون تؤكد مراقبتها عن كثب لبرنامج الصواريخ الكورية الشمالية

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قالت وزارة الدفاع الأمريكية إن الولايات المتحدة تراقب عن كثب برنامج الصواريخ الكوري الشمالي.جاء ذلك في تصريحات أدلى بها المتحدث باسم البنتاغون "بات رايدر" في مؤتمر صحفي أمس الثلاثاء، ردا على سؤال حول إمكانية استخدام كوريا الشمالية منشأة تحت الأرض في إطلاق صاروخها الباليستي قصير المدى مؤخرا.وقال "رايدر" إن الولايات المتحدة تدرك منذ فترة طويلة التحديات المرتبطة ببرنامج الصواريخ الكوري الشمالي، وبالتالي تواصل الولايات المتحدة مراقبته عن كثب.وقال المتحدث أيضا إن هذا أمر تجري الولايات المتحدة مشاورات بشأنه مع حلفائها وشركائها في المنطقة.وكانت كوريا الشمالية قد أطلقت صاروخا باليستيا تكتيكيا يوم الأحد، وقد لاحظ الخبراء أن كوريا الشمالية ربما استخدمت منشأة تحت الأرض لاختبار الصاروخ، مستشهدين بألسنة اللهب على شكل حرف "في V" خلال الإطلاق.