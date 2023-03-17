كوريا تسجل أقل مستويات الخصوبة وأعلى مستويات الوفيات في يناير

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سجلت كوريا الجنوبية أقل المستويات على الإطلاق في الخصوبة في شهر يناير الماضي، فيما سجل عدد الوفيات أعلى مستوياته على الإطلاق.وطبقا لتقرير صادر عن هيئة الإحصاءات الكورية اليوم الأربعاء، بلغ عدد المواليد الجدد 23 ألفا و179 طفلا في شهر يناير الماضي، بانخفاض نستبه 6% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، مسجلا بذلك أقل مستوياته على أساس شهر يناير منذ جمع الإحصاءات الشهرية ذات الصلة في عام 1981.وأشار التقرير إلى أن عدد المواليد شهد انخفاضا في جميع أرجاء البلاد ما عدا مدينة إنتشون، وأن معدل الخصوبة الخام الذي يمثل نسبة في الألف من السكان لعدد المواليد أحياء، بلغ 5.3 طفل، مسجلا بذلك أقل مستوياته على الإطلاق.أما عدد الوفيات في شهر يناير الماضي فبلغ 32 ألفا و703 أشخاص، بزيادة نسبتها 9.6% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، مسجلا بذلك أعلى مستوياته على الإطلاق على أساس شهر يناير.بهذا، انخفض عدد السكان في كوريا بمقدار 9 آلاف و524 نسمة، مسجلا بذلك أعلى مستوياته على أساس شهر يناير.وشهد عدد السكان في كوريا انخفاضا لـ39 شهرا متتالية منذذ شهر نوفمبر من عام 2019، بسبب انخفاض الخصوبة وزيادة الشيخوخة.