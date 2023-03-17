بيونغ يانغ تحذر واشنطن من دعوتها للتخلي الكامل عن الأسلحة النووية

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حذرت كوريا الشمالية من أن أي محاولة لنزع السلاح النووي منها بالكامل ستُعتبر "إعلان حرب" سيقابل برد نووي.وأصدر "جو تشول سو" مدير إدارة المنظمات الدولية في وزارة الخارجية الكورية الشمالية، ذلك التحذير في بيان نقلته وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية، أمس الأربعاء.وصدر البيان بعد أن أثارت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة "ليندا توماس غرينفيلد" قضية حقوق الإنسان في كوريا الشمالية في اجتماع لمجلس الأمن الدولي يوم الاثنين، كما دعت إلى نزع السلاح النووي لكوريا الشمالية على نحو كامل وقابل للتحقق ولا رجعة فيه.وقال "جو" إن أي قوة تحاول فرض نزع السلاح النووي بالكامل على بلاده سيتم التعامل معها بحزم، وفقا لسياسات استخدام القوة النووية لكوريا الشمالية.وشدد المسؤول على أنه ليس لدى الولايات المتحدة الحق في انتقاد أوضاع حقوق الإنسان في كوريا الشمالية، مدعيا أن الولايات المتحدة ارتكبت جرائم ضد الإنسانية وقتلت مئات الآلاف من المدنيين خلال غزوها للعراق قبل 20 عاما.وأضاف أن إدانة الولايات المتحدة لكوريا الشمالية على مستوى الأمم المتحدة تكشف للعالم عن "فشل الأسلوب غير الواقعي" للدبلوماسية الأمريكية "الذي عفا عليه الزمن".