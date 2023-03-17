كوريا تعلن رسميا عن تقديم مساعدات لمنكوبي الزلازل في تركيا وسوريا

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أعلنت الحكومة الكورية رسميا أمام المجتمع الدولي عن تقديم مساعدات إنسانية إلى تركيا وسوريا اللتين تعرضتا لخسائر ضخمة نتيجة للزلازل التي حدثت هناك في شهر فبراير الماضي.وصرحت وزارة الخارجية الكورية بأنها حضرت اجتماعا للمانحين الدوليين عقده الاتحاد الأوربي والسويد بشكل مشترك في مدينة بروكسل عاصمة بلجيكا، يوم 20 من هذا الشهر، حيث أعلنت عن خطتها لتقديم مساعدات بقيمة 15 مليون دولار إلى تركيا، ومليون دولار إلى سوريا، كما أكدت الحكومة الكورية خلال الاجتماع على جهود الدعم المتسق والمنظم والمستمر.وقد حضر الاجتماع 60 دولة ومؤسسة دولية، بما في ذلك الدول المانحة الرئيسية التي تشمل الدول الأعضاء في الاتحاد الأوربي وكوريا الجنوبية والولايات المتحدة وكندا والمملكة المتحدة والنرويج ونيوزيلاندا، والمنظمات الدولية مثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والبنك الدولي، حيث تم الإعلان عن تقديم 7 مليارات يورو كمساعدات إلى تركيا وسوريا.ومن المتوقع أن يتم تخصيص 86.4 % أي 6.5 تريليون يورو منها إلى تركيا، بينما سيذهب المبلغ المتبقي وهو 950 مليون يورو، إلى سوريا.يشار إلى أن الحكومة الكورية ظلت تقدم مساعدات فعالة لمواجهة أضرار الزلازل في تركيا وسوريا، بما في ذلك إرسال فرق للإنقاذ السريع ثلاث مرات إلى تركيا، وإنشاء مرافق للإقامة المؤقتة وتوفير التدريب المهني الأساسي باستخدام 10 ملايين دولار.وأوضحت وزارة الخارجية الكورية أنها تعتزم المشاركة المستمرة في الجهود التي يبذلها المجتمع الدولي للاستجابة للأزمة الإنسانية في تركيا وسوريا.