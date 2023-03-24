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الدولية

البنتاغون تؤكد انها توسع حجم ونطاق التدريبات العسكرية في المحيطين الهندي والهادئ

Write: 2023-03-24 16:26:18Update: 2023-03-24 16:30:50

البنتاغون تؤكد انها توسع حجم ونطاق التدريبات العسكرية في المحيطين الهندي والهادئ

Photo : YONHAP News

قال وزير الدفاع الأمريكي "لويد أوستن" إن الحكومة الأمريكية تستثمر في وضع قتالي أكثر مرونة في منطقة المحيطين الهندي والهادئ ، وتوسع حجم ونطاق التدريبات العسكرية مع الدول الشريكة لها.
جاءت تصريحات الوزير "أوستن" في جلسة استماع للجنة المخصصات بمجلس النواب الأمريكي أمس الخميس ، حيث أضاف أن ميزانية البنتاغون للعام القادم تهدف إلى مواجهة مخاطر التنافس الاستراتيجي المتزايد مع الصين.
وأشار "أوستن" إلى أن ميزانية العام القادم تشمل ميزانية الردع في المحيط الهادئ، وتبلغ قيمتها 9.1 مليار دولار، بزيادة قدرها 40% مقارنة بالعام الحالي، مشيرا إلى أنها سيتم تخصيصها في تعزيز وفع قتالي أمريكي في جزيرتي "هاواي" و"غوام"، وزيادة التعاون العسكري مع الدول الحليفة والشريكة. 
وفيما يتعلق بالغزو الروسي لأوكرانيا، أكد "أوستن" مجددا موقف الحكومة الأمريكية، قائلا إن الولايات المتحدة ستدعم الدفاع عن أوكرانيا بقدر الضرورة.
ومن جانبه، قال رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية الجنرال "مارك ميلي" إن الولايات المتحدة تواجه الآن الدولتين النوويتين القويتين، مشيرا إلى أن الصين وروسيا لديهما وسيلة قد تهدد مصالح الولايات المتحدة الوطنية وأسلوبها المعيشية.
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