السيطرة على الحريق الرئيسي في جبل ماني

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تم إخماد النيران الرئيسية في الحريق الهائل الذي اندلع في جبل ماني في إنتشون، بعد حوالي 17 ساعة من بدء الحريق.وقال المقر المركزي للوقاية من حرائق الغابات والسيطرة عليها التابع لهيئة الغابات الكورية اليوم الاثنين، إن حرائق الغابات الرئيسية في الجبل قد تم إخمادها في حوالي الساعة الثامنة صباحا، بعد 17 ساعة و16 دقيقة من اندلاع النيران الأولية.وجاء إطفاء الحريق بعد حشد 11 طائرة هليكوبتر و39 عربة إطفاء ومعدات أخرى، بالإضافة إلى ألف و426 فردا في وقت سابق من اليوم عقب الجهود الأولية لاحتواء الحريق يوم أمس الأحد. وقد تم رفع نظام الاستجابة للمرحلة الأولى ضد حرائق الغابات الذي أصدرته خدمة الغابات بعد حوالي 90 دقيقة من اندلاع الحريق، في حين خفضت سلطات الإطفاء نظام الاستجابة للتعامل مع الحريق من المرحلة الثانية إلى المرحلة الأولى.ولم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات أو وفيات مرتبطة بالحريق حتى الآن، ولكن اتضح أن حوالي 110 آلاف متر مربع من الغابات قد تضررت.وقد تم إجلاء ثمانية من السكان قبل العودة إلى منازلهم، وظل العديد من مواقع الكنوز الوطنية على الجبل سالمة من الحرائق.