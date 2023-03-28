اعتقال حفيد الرئيس الأسبق تشون دو هوان بتهمة تعاطي المخدرات

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دخل "تشون او وان"، حفيد الرئيس الكوري الأسبق الراحل "تشون دو هوان"، كوريا الجنوبية في وقت مبكر من اليوم الثلاثاء، حيث تم إلقاء القبض عليه على الفور بتهمة تعاطي المخدرات.وقال فريق التحقيقات في قضايا المخدرات في شرطة العاصمة سيول اليوم إنهم اعتقلوا تشون بعد وصوله إلى مطار إنتشون الدولي في حوالي الساعة 6 صباحا قادما من نيويورك، موضحا أنه تم نقله إلى سيول لإجراء المزيد من التحقيقات.وقبل ركوبه الطائرة في نيويورك، قال تشون إنه سيزور أسر ضحايا انتفاضة "كوانغ جو" ويقدم لهم اعتذارا.وقد جاءت هذه التطورات بعد أن ظل "تشون" يصدر تأكيدات عبر حسابه على "إنستغرام" منذ 13 مارس في أثناء وجوده في نيويورك، حول الأموال غير المشروعة والمخالفات المزعومة لعائلته.