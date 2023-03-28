استجوب الممثل يو آه إين لمدة 12 ساعة في اتهامات بتعاطي المخدرات

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استجوبت الشرطة الممثل "يو آه إين" على مدار حوالي 12 ساعة أمس الاثنين في اتهامات بتعاطي المخدرات.وعند مغادرته مكتب شرطة منطقة "مابو" في مدينة سيول في الساعة 9:20 من مساء أمس، قال "يو" للصحفيين إنه يأسف بشدة لأنه خيب آمال الكثير من الأشخاص الذين ساندوه. ولدى سؤاله عما إذا كان قد اعترف بتعاطيه للمخدرات، قال "يو" إنه أجاب بصدق في أثناء الاستجواب، وأضاف أن سلوكياته المنحرفة لم ينتج عنها أذى لأي شخص.كما قال الممثل البالغ من العمر 37 عاما، واسمه الحقيقي "أوم هونغ شيك"، إنه يريد استغلال هذه الحادثة كفرصة لتغيير أسلوب حياته ليكون صحيا أكثر في المستقبل.وكانت الشرطة قد أجرت في البداية تحقيقات بعد أن تقلت بلاغا من وزارة الأغذية وسلامة الأدوية يفيد بأن "يو" لديه وصفة طبية اعتيادية بتلقي العقار المخدر "بروفول" لأغراض غير طبية، 73 مرة في عام 2021 وحده. ويُصنف هذا العقار على أنه مادة خاضعة للرقابة في كوريا منذ عام 2011.وفي الشهر الماضي، أخذت السلطات عينات من بول وشعر "يو" فور عودته من رحلة إلى الولايات المتحدة، وأظهرت نتائج التحليلات وجود آثار لكل من الماريغوانا والكوكايين والكيتامين.