توقعات التضخم في كوريا تنخفض إلى 3.9% في شهر مارس

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انخفضت توقعات التضخم لشهر مارس في كوريا الجنوبية إلى أقل من أربعة بالمائة على خلفية انخفاض أسعار النفط.وقال تقرير صادر عن البنك المركزي الكوري اليوم الأربعاء إن التضخم المتوقع، الذي يقيس تقديرات المستهلكين بشأن زيادات الأسعار خلال الأشهر الـ12 القادمة، بلغ 3.9% هذا الشهر، بانخفاض عُشر نقطة مئوية مقارنة بشهر فبراير.ويمثل هذا أول انخفاض منذ ثلاثة أشهر، بعد أن ارتفع بمقدار 0.1% لشهرين متتاليين في يناير وفبراير.وقال مسؤول في البنك المركزي إن هذا الانخفاض يرجع إلى الانخفاض الأخير في أسعار النفط والانخفاض الطفيف في أسعار المستهلكين الإجمالية على الرغم من استمرار ارتفاع أسعار الخدمات.وقد سجل تضخم المستهلكين الملحوظ خلال العام الماضي 5.1%، بانخفاض قدره 0.1% مقارنة بالشهر السابق.وفي الوقت نفسه، ارتفع مؤشر ثقة المستهلك، الذي يقيس الظروف الاقتصادية الحالية والمستقبلية للمستهلكين، بمقدار 1.8% على أساس شهري، ليصل إلى 92 نقطة.