عودة مسؤول أمني سابق متهم بوضع خطة للأحكام العرفية

Photo : YONHAP News

عاد إلى كوريا الجنوبية اليوم الأربعاء مسؤول أمني من حكومة "بارك كون هيه" السابقة، بعد فراره إلى الخارج منذ أكثر من خمس سنوات، على خلفية اتهامات بأنه أمر بإصدار خطة للأحكام العرفية.ووصل "تشو هيون تشون"، الرئيس السابق لقيادة أمن الدفاع، إلى مطار إنتشون الدولي في حوالي الساعة 6:30 صباحا قادما من الولايات المتحدة، التي ظل يقيم فيها خلال تلك السنوات.ويشتبه في أن "تشو" أمر فريق عمل قيادة أمن الدفاع بوضع خطة طوارئ لإعلان الأحكام العرفية، وأبلغ وزير الدفاع آنذاك "هان مين كو" في فبراير 2017، قبل صدور حكم المحكمة الدستورية بشأن عزل الرئيسة السابقة "بارك".وتقاعد "تشو" في سبتمبر 2017، ثم غادر إلى الولايات المتحدة في ديسمبر من نفس العام، وظل بعيدا عن متناول فريق التحقيقات العسكري المدني المشترك الذي كان قد حصل على أمر توقيف بحقه في سبتمبر 2018. وأصدر فريق التحقيقات بعد ذلك لائحة اتهام ثانية له، بينما كان مكان وجوده غير معروف بعد مغادرته إلى الولايات المتحدة.وقال "تشو" في سبتمبر من العام الماضي إنه سوف يعود إلى الوطن طواعية، كما سيتعاون بنشاط مع التحقيقات.