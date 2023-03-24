توقعات بتقصير مدة عزل كورونا في كوريا إلى 5 أيام بدءا من مايو

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من المتوقع أن يتم تقصير مدة عزل المصابين بفيروس كورونا في كوريا الجنوبية من 7 أيام حاليا إلى 5 أيام، بدءا من شهر مايو القادم.وكشف رئيس الوزراء الكوري "هان دوك سو" عن هذه الخطة خلال اجتماع للوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم الأربعاء، موضحا أن الحكومة وضعت خارطة طريق لتخفيف الإجراءات المتبقية ذات الصلة بالحجر الصحي لفيروس كورونا، بالتوازي مع استقرار وضع انتشار الفيروس في البلاد.وقال "هان" إن الحكومة ستقرر ما إذا كانت ستخفض مستوى التأهب ضد وباء كورونا من مستوى "خطير" الذي ظلت تحافظ عليه منذ شهر فبراير من عام 2020، إلى مستوى "تنبيه" في أوائل شهر مايو القادم.وأضاف أن الحكومة تخطط أيضا لتحويل إلزامية العزل الذاتي وارتداء الكمامات إلى التوصية بها، مع الاستمرار في الحفاظ على نظام خاص بحماية كبار السن وغيرهم من الفئات المعرضة للخطر.