تعيين النائب الأول لوزير الخارجية الكوري سفيرا جديدا لدى الولايات المتحدة

Photo : YONHAP News

صرحت مصادر دبلوماسية كورية بأنه تم اختيار النائب الأول لوزير الخارجية "تشو هيون دونغ" ليكون السفير الجديد لدى الولايات المتحدة.وأوضحت المصادر اليوم الخميس أن الرئيس "يون صوك يول" يخطط لتعيين "تشو هيون دونغ" كبديل للسفير "تشو تيه يونغ" الذي تم اختياره ليحل محل "كيم سونغ هان" في منصب مستشار الأمن القومي بعد استقالة "كيم" أمس الأربعاء.وقد أعلن "كيم" عن استقالته بعد انتشار تقارير إعلامية توقعت أن يقوم المكتب الرئاسي باستبداله بسبب مشكلة تتعلق بالتخطيط للزيارة الرسمية التي سيقوم بها "يون" إلى الولايات المتحدة.وسوف يطلب الرئيس "يون" الموافقة على تعيين المبعوث الجديد من الإدارة الأمريكية في أقرب وقت ممكن، قبل زيارته الرسمية إلى الولايات المتحدة المقرر لها يوم 26 أبريل.وكان "تشو هيون دونغ" قد تعامل في السابق مع القضية النووية لكوريا الشمالية، وعمل في سفارة كوريا الجنوبية في واشنطن.