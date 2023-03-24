السلطات الكورية والأمريكية تطالب بتسليم مؤسس تيرافورم

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تم اعتقال الكوري الجنوبي "كوان دون هيونغ" مؤسس شركة العملات المشفرة "تيرافورم لابس"، في مونتينيغرو.وعقد وزير العدل هناك مؤتمرا صحفيا في هذا الشأن بعد ظهر أمس، قال فيه ردا على سؤال عما إذا كان "كوان" قد استخدم جواز سفر مزورا، إن هناك أسبابا كافية لاعتبار جواز سفره مزورا، وأن المحكمة سوف تبت في ذلك لاحقا.وفيما يتعلق بإمكانية ترحيل "كوان"، قال وزير العدل إن كلا من كوريا الجنوبية والولايات المتحدة تطالب بتسليمه إليها.وأضاف أنه من الصعب في الوقت الحالي تحديد الدولة التي لها الأولوية ، وسوف يتم اتخاذ قرار في هذا الشأن بناء على مستوى الجريمة والجنسية وتاريخ طلب التسليم وغير ذلك من العوامل، لكنه أكد على أولوية الإجراءات القضائية في بلاده، مشيرا إلى أنه إذا أصدرت المحكمة في مونتينيغرو حكما فسوف يتوجب تنفيذه، وبالتالي فإن ترحيله سوف يستغرق وقتا طويلا.وكان مسؤولون في السفارة الكورية لدى صربيا قد زاروا وزارتي العدل والخارجية في مونتينغرو أول من أمس الثلاثاء وقدموا طلبا بتسليم "كوان" ومرافقيه إلى كوريا الجنوبية.وبالإضافة إلى ذلك، طلبت السلطات الكورية والسلطات الأمريكية كل على حدة، بتسليم 3 أجهزة كمبيوتر و5 هواتف ذكية كان يحملها معه عند اعتقاله.ومن ناحية أخرى، رفضت المحكمة في مونتينغرو التماسا رفعه "كوان" ضد تمديد فترة اعتقاله، وأوضحت أسباب الرفض بالقول إنه يحمل عددا من جوازات السفر، وهو مطلوب من الشرطة الدولية، ولهذا إذا تم إطلاق سراحه، سيمكنه مغادرة مونتينيغرو في أي وقت.