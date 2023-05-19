خلاف بين الأحزاب السياسية حول أعمال فريق التفتيش في فوكوشيما

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تنازعت الأحزاب السياسية بشأن أنشطة فريق الخبراء الكوري الجنوبي الذي سافر إلى اليابان لتفقد استعدادات طوكيو لتصريف المياه المشعة من محطة "فوكوشيما" للطاقة النووية المعطلة.وخلال جلسة للجنة البرلمانية للشؤون الخارجية والتوحيد أمس الأربعاء، قال الحزب الديمقراطي المعارض الرئيسي إن إرسال فريق التفتيش كان مجرد إجراء للموافقة على تصريف المياه الملوثة.واتهم النائب عن الحزب "كيم سانغ هي" الحكومة بأنها تسعى للموافقة على خطة التصريف، وأن إرسال فريق التفتيش كان الوسيلة الأكثر فعالية للقيام بذلك، بينما قال النائب "كيم كيونغ هيوب" إن الفريق لم يتحقق ولا يمكنه أن يتحقق من سلامة التصريف، وأثار المخاوف من أن الفريق ربما كان قد توصل بالفعل إلى أنه لا بأس من تصريف المياه الملوثة في البحر.ورد النائب "تشونغ جين سوك" عن حزب "قوة الشعب" الحاكم بأن إرسال فريق التفتيش كان لمجرد التفتيش، وليس من أجل التحقق من سلامة خطة التصريف المقررة، حيث إن عملية التحقق هذه تقوم بها الوكالة الدولية للطاقة الذرية.وانتقد "يون سانغ هيون" النائب عن حزب "قوة الشعب" الحزب الديمقراطي لإثارته الخوف بين الجمهور واتهمه بالتهييج السياسي، مشيرا إلى أن موقف حكومة "مون جيه إين" كان عدم معارضة خطة التصريف إذا كانت تفي بمعايير الوكالة الدولية للطاقة الذرية.