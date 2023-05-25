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الدولية

فريق الخبراء الكوري يُكمل التفتيش على محطة فوكوشيما النووية

Write: 2023-05-25 10:16:30

فريق الخبراء الكوري يُكمل التفتيش على محطة فوكوشيما النووية

Photo : YONHAP News


أكمل فريق الخبراء الكوري الجنوبي الذي يزور اليابان لمراجعة خطة تصريف المياه الملوثة من محطة "فوكوشيما" للطاقة النووية المعطلة أمس الأربعاء أعمال التفتيش الميداني على منشآت المحطة، والتي استمرت يومين.
وقال "يو غوك هي" رئيس الفريق المكون من 21 عضوا، في تصريحات للصحفيين أمس الأربعاء، إن الفريق يحرز تقدما في تقييم سلامة خطة التصريف، مشيرا إلى أنه تم فحص جميع المرافق ذات الصلة، لكنه امتنع عن ذكر أي استنتاج بشأن سلامة المياه، موضحا أن هناك حاجة إلى إجراء تحليلات إضافية على وظائف وأدوار تلك المرافق.
وقال "يو" إنه في اليوم الثاني من التفتيش في الموقع، فحص الفريق عن كثب الصمامات المانعة التي يتم استخدامها عند اكتشاف أي حالات شاذة قبل المعالجة بواسطة نظام التنقية المخصص في المحطة، كما فحص أيضا نظام التخفيف بمياه البحر ومرافق التصريف، بالإضافة إلى منشأة تحليل النويدات.
وسوف يتوجه الفريق الكوري إلى طوكيو اليوم لإجراء مناقشات فنية مع المسؤولين اليابانيين، قبل العودة إلى سيول غدا الجمعة.
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