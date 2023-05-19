12 % انخفاضا في فائض الرصيد الأسري بسبب التضخم المرتفع

ظل معدل نمو الدخل الأسري الحقيقي في كوريا الجنوبية خلال الربع الأول من هذا العام دون تغيير بسبب التضخم المرتفع، فيما انخفض فائض الرصيد الأسري بنسبة أكثر من 12% بسبب زيادة الإنفاق.وبلغ المتوسط الشهري من الدخل الأسري في الربع الأول من هذا العام حوالي 5 ملايين وون، أي ما يعادل 3800 دولار، بزيادة نسبتها 4.7% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.وتعد هذه هي المرة الأولى التي يتجاوز فيها المتوسط الشهري من الدخل الأسري مستوى 5 ملايين وون، ولكن لم يطرأ أي تغيير في فائض الرصيد الأسري بسبب التصخم.أما الإنفاق الأسري فشهد زيادة كبيرة بسبب التضخم أيضا، حيث بلغ المتوسط الشهري من الإنفاق الأسري في الربع الأول من هذا العام 3 ملايين و880 ألف وون، بزيادة نسبتها 11% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.ويرجع السبب في هذه الزيادة إلى زيادة الإنفاق على الترفيه والمواصلات، وارتفاع أسعار الكهرباء والغاز، وكذلك رفع سعر الفائدة.وبلغ المتوسط الشهري لفائض الرصيد الأسري 1.16 مليون وون، بانخفاض نسبته 12%.