أوكرانيا تشارك مع كوريا معلومات عن 5 آلاف من مشروعاتها لإعادة الإعمار

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من المقرر أن تشارك أوكرانيا مع كوريا الجنوبية قاعدة بيانات تحتوي على معلومات عن 5 آلاف مشروع لإعادة الإعمار ستنفذها في المستقبل.وتحتوي قاعدة البيانات المعروفة باسم "دريم" أي "الحلم"، على معلومات عن المناطق التي سيتم فيها تنفيذ مشروعات إعادة الإعمار، والتكاليف اللازمة لها، مما سيمكن الحكومة والشركات الكورية من إجراء دراسة دقيقة حول إمكانية المشاركة في تلك المشروعات.والتقى وزير الأراضي والبنية التحتية والنقل الكوري "وان هي ريونغ" الذي يقوم حاليا بزيارة لبولندا، بنائبة وزير البنية التحتية الأوكرانية "أولكساندرا أزاركينا"، حيث وقع معها مذكرة تفاهم خاصة بالتعاون في مشروعات إعادة الإعمار.وخلال اللقاء، قالت "أزاركينا" إن الحكومة الأوكرانية ستزود كوريا الجنوبية بكل ما تحتوي عليه قاعدة البيانات.ومن المقرر أن تكشف الحكومة الأوكرانية عن قاعدة البيانات في مؤتمر تعافي أوكرانيا الذي سيُعقد في لندن يومي الحادي والعشرين والثاني والعشرين من يونيو.وتهدف مشروعات إعادة الإعمار في أوكرانيا إلى إعادة بناء ما دمرته الحرب مع روسيا من المباني والسكك الحديدية والطرق والمنشآت العسكرية، بتكلفة تبلغ حوالي تريليون دولار.