منتخب الشباب الكوري لكرة القدم يتعادل مع منتخب هندوراس

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انتهت المباراة بين منتخبيْ كوريا الجنوبية وهندوراس في بطولة كأس العالم لكرة القدم تحت 20 سنة أمس الخميس، بالتعادل بهدفين لكل منهما.وتلقت شباك المنتخب الكوري بقيادة المدرب "كيم أون جونغ" الهدفين أولا، لكنّ اللاعبيْن "كيم يونغ هاك" و"بارك صونغ هو" استطاعا تسجيل هدفيْ التعادل في المباراة التي أقيمت ضمن المجموعة السادسة على ملعب "مالفيناس أرجنتيناس" في "ميندوزا" في غرب الأرجنتين.وعلى الرغم من أن منتخب هندوراس قد لعب بفريق يضم 10 لاعبين في الشوط الأول، إلا أنه احتفظ بالصدارة حتى سجلت كوريا هدفي التعادل في تتابع سريع خلال الشوط الثاني، قبل أن يتم طرد المدافع الكوري "تشيه سوك هيون" في الدقائق الأخيرة من المباراة.وبعد أن كان المنتخب الكوري قد فاز على منتخب فرنسا في أول مباراة له، أصبح الآن في المركز الثاني برصيد 4 نقاط في المجموعة التي تضم أيضا غامبيا صاحبة المركز الأول، والتي ضمنت التأهل إلى دور خروج المغلوب في وقت سابق من يوم أمس الخميس.وسوف يتحدد مصير المنتخب الكوري في مباراته الثالثة ضد منتخب غامبيا، والتي ستتم إقامتها في الساعة السادسة من صباح يوم الاثنين القادم بتوقيت كوريا.