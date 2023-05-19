الصاروخ الفضائي الكوري نوري يضع الأقمار الاصطناعية في مداراتها المستهدفة

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أطلقت كوريا الجنوبية أمس الخميس بنجاح الصاروخ "نوري" الفضائي المصمم محليا، حيث تمكن من وضع ثمانية أقمار اصطناعية كان يحملها في مداراتها المستهدفة، مسجلا بذلك نقطة تحول في أنشطة كوريا الجنوبية الفضائية.وكان قد تم تأجيل عملية إطلاق الصاروخ، التي كانت مقررة أساساً يوم الأربعاء الماضي، بسبب خلل فني طرأ قبل دقائق من موعد الإطلاق، في نظام التحكم في الاتصالات.وأعلنت وزارة العلوم وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات عن نجاح إطلاق الصاروخ "نوري"، مؤكدة أن هذا النجاح يدل على الطاقة الكامنة لصناعة الفضاء الكورية.وقال وزير العلوم وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات "لي جونغ هو" إن الإطلاق الناجح للصاروخ يعتبر فرصة لتأكيد إمكانيات كوريا مرة أخرى في تأمين موثوقية الصاروخ "نوري"، وتوفير خدمات الإطلاق، وإدارة الأقمار الاصطناعية المتنوعة، بالإضافة إلى استكشاف الفضاء.ومن جانبه، أشاد الرئيس الكوري "يون صوك يول" بالإطلاق الناجح للصاروخ "نوري"، ووصفه بأنه "إنجاز رائع يمكّن كوريا الجنوبية من الدخول إلى مصاف القوى الفضائية السبع".وقال إن منظور العالم بشأن قدرة كوريا العلمية والتكنولوجية سوف يتغير بشكل كبير، مشيرا إلى أن علوم الفضاء أصبحت تقود جميع الصناعات.