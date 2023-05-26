لجنة مكافحة الإرهاب التابعة لمجلس الأمن الدولي تزور سيول

Photo : Ministry of Foreign Affairs

قالت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية إن الإدارة التنفيذية للجنة مكافحة الإرهاب التابعة لمجلس الأمن الدولي قد زارت سيول هذا الأسبوع لمناقشة توسيع الدعم التكنولوجي والتعاون الثنائي.وأوضحت الوزارة أن الإدارة عقدت خلال الزيارة التي استمرت من الاثنين إلى الخميس اجتماعات مع مسؤولين من وزارتي الخارجية والعدل، والهيئات الأخرى ذات الصلة بمكافحة الإرهاب مثل الشرطة والنيابة العامة.وخلال تلك الاجتماعات قال سفير كوريا الجنوبية لشؤون الأمن الدولي "تشو هيون او" إن كوريا الجنوبية تعزز نظامها لمكافحة الإرهاب على أساس حقوق الإنسان وسيادة القانون. وأضاف أنها ستواصل التعاون مع الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لمنع كوريا الشمالية من تمويل أسلحتها النووية وبرامجها الصاروخية من خلال الأنشطة السيبرانية غير القانونية والإرهاب.ومن جانبها قالت المديرة التنفيذية للجنة الأمم المتحدة "ناتاليا غيرمان" إن قدرات مكافحة الإرهاب في كوريا الجنوبية مستمرة في التطور، وأعربت عن أملها في إجراء مناقشات حول سبل توسيع الدعم التكنولوجي.