هيون ديه موتور تمدد رعايتها للتنقل مع الفيفا حتى مونديال 2030

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قررت مجموعة "هيون ديه موتور" الكورية لإنتاج السيارات تمديد رعايتها الرسمية لقطاع التنقل مع الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، حتى بطولة كأس العالم لعام 2030.وفي هذا الإطار، وقعت مجموعة "هيون ديه" اتفاقية بشأن تمديد رعايتها مع "فيفا" حتى مونديال 2030، بحضور "كيم كول" رئيس مكتب التخطيط والتنسيق في مجموعة هيون ديه، و"جياني إنفانتينو" رئيس الفيفا، في مقر الاتحاد الدولي في مدينة زيورخ السويسرية، أمس الخمييس.وبموجب هذا الاتفاق، ستشارك مجموعة "هيون ديه موتور"، بصفتها شريكا رسميا للفيفا، في قطاع التنقل في جميع البطولات التي ينظمها الفيفا خلال السنوات الثماني القادمة، بما في ذلك مونديال 2026 ومونديال 2030.وبموجب الاتفاق أيضا، سيتم توسيع آفاق رعاية مجموعة "هيون ديه موتور" لتشمل القيادة الذاتية والروبوتات والتنقل الجوي في المناطق الحضرية، بالإضافة إلى توفير المركبات الرسمية.