كوريا الجنوبية والصين تبحثان تنمية التعاون التجاري والاقتصادي

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عقد وزير التجارة الكوري "آن دوك غون" محادثات مع نظيره الصيني "وانغ ون تاو" على هامش اجتماعات وزراء التجارة في منظمة "آبيك" التي انعقدت يوم الجمعة الماضي في مدينة ديترويت بالولايات المتحدة.وجاء انعقاد المحادثات الكورية الصينية وسط التوتر الأخير في العلاقات بين البلدين وحرب أشباه الموصلات التي تتشابك فيها سيول وواشنطن وبكين.وطالب الوزير الكوري "آن" من الجانب الصيني إيلاء الاهتمام وتقديم الدعم للاستقرار في سلاسل توريد المواد الخام الرئيسية والمكونات.الجدير بالذكر أن هناك توقعات بفرض الصين قيودا على تصدير بعض المواد الاستراتيجية ردا على محاولات الولايات المتحدة لتقييد توريد أشباه الموصلات للصين.ومن جانبه، أعرب الوزير الصيني "وانغ" عن أمل الحكومة الصينية في الحفاظ على استقرار سلاسل التوريد الصناعية وسلاسل الإمدادات، ملمحا بذلك إلى رغبة بكين في عدم مشاركة كوريا الجنوبية في محاولات الولايات المتحدة لتقييد توريد أشباه الموصلات للصين.وفي أعقاب المحادثات قال الجانب الصيني في بيان إنه اتفق مع الجانب الكوري على تعزيز الحوار والتعاون في سلاسل صناعة أشباه الموصلات وسلاسل الإمدادات.وكانت إدارة الرئيس الأمريكي "جو بايدن" قد أعلنت في شهر أكتوبر من العام الماضي عن منع الشركات الأمريكية من تصدير المعدات المستخدمة في إنتاج أشباه الموصلات للشركات الصينية.وقد قررت اليابان وهولندا المشاركة في القيود التصديرية الأمريكية ضد الصين بناء على طلب من الجانب الأمريكي.