مدمرة يابانية تصل لميناء بوسان حاملة علم قوات الدفاع الذاتي

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وصلت المدمرة "هاماغيري" التابعة لقوات الدفاع الذاتي اليابانية إلى ميناء بوسان الكوري اليوم الاثنين للمشاركة في تدريبات بحرية متعددة الجنسيات تستضيفها كوريا الجنوبية بدءا من بعد غد الأربعاء.وكانت اليابان قد قالت إن المدمرة اليابانية المشاركة في التدريبات سوف ترفع علم قوات الدفاع الذاتي.ومن جانبه، قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الكورية "جون ها كيو" في موجز صحفي يوم الخميس الماضي إن رفع العلم الوطني أو العلم الذي يرمز لجيش أو مؤسسة معينة عند دخول سفينة إلى ميناء دولة أخرى يعد ممارسة دولية عادية.يشار إلى أن القانون الياباني الخاص بقوات الدفاع الذاتي يقضي بأن ترفع السفن التابعة لقوات الدفاع الذاتي علم قوات الدفاع الذاتي مع العلم الوطني الياباني.وسوف يتم إجراء التدريبات البحرية متعددة الجنسيات "إيستن إنديفر 23" يوم الخميس القادم في المياه الواقعة إلى الجنوب الشرقي من جزيرة جيجو الكورية، بمشاركة كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان وأستراليا.