افتتاح اجتماع رفيع المستوى في جيجو حول منع الاتجار بأسلحة الدمار الشامل

Photo : YONHAP News

يفتتح اليوم الثلاثاء في جزيرة جيجو الكورية منتدى دولي رفيع المستوى حول منع تهريب أسلحة الدمار الشامل، ويستمر لمدة أربعة أيام.وأعلنت الحكومة الكورية عن انعقاد اجتماعات "المبادرة الأمنية لمكافحة الانتشار"، التي تقودها الولايات المتحدة، والتي تصادف الذكرى السنوية العشرين على تأسيسها هذا العام بعد إطلاقها من قبل إدارة الرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش، بهدف وقف تهريب أسلحة الدمار الشامل وأنظمة إيصالها والمواد ذات الصلة.وفي اليوم الأول من المنتدى رفيع المستوى اليوم الثلاثاء، سيقيّم المشاركون الإنجازات التي تحققت على مدى العقدين الماضيين، كما سيناقشون تحديات عدم الانتشار الحالية.وتخطط كوريا الجنوبية لإجراء التدريبات البحرية متعددة الجنسيات "إيسترن إنديفور 23" بمناسبة انعقاد هذه الاجتماعات.وقد قوبل قرار كوريا الجنوبية بالانضمام إلى المبادرة في عام 2009 بانتقادات شديدة من قبل كوريا الشمالية، التي حذرت من أن مشاركة سيول في تلك المبادرة ستُعتبر بمثابة "إعلان حرب ضدها".