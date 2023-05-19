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قالت هيئة الأركان المشتركة في سيول إن كوريا الشمالية أطلقت ما تزعم أنه مركبة إطلاقفضائية باتجاه الجنوب، صباح اليوم الأربعاء.ويقوم الجيش الكوري الجنوبي بتحليل تفاصيل الإطلاق، بما في ذلك نوع المقذوف والمدى.وكانت كوريا الشمالية قد قالت في وقت سابق إنها ستطلق مركبة إطلاق فضائية في الفترة مابين 31 مايو و11 يونيو، قبل أن يصدر مسؤول عسكري رفيع المستوى في كوريا الشماليةإعلانا رسميا أمس الثلاثاء عن خطط لإطلاق أول قمر اصطناعي كوري شمالي للتجسسالعسكري الشهر القادم.وقد أطلقت كوريا الشمالية سابقا ما أسمته مركبة إطلاق فضائية يوم 7 فبراير من عام 2016.ويعد هذا هو الإطلاق الصاروخي العاشر من قبل كوريا الشمالية هذا العام، وجاء بعد حوالي40 يوما من إطلاقها صاروخا باليستيا جديدا عابرا للقارات يعمل بالوقود الصلب من طراز"هوا صونغ 18" يوم 13 أبريل.